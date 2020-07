Tributo a Nick Drake, concerto sul prato della Rocca di San Miniato

Si intitola "Way to blue" ed è un bellissimo tributo a Nick Drake, straordinario e compianto songwriter inglese. Il 2 agosto, dalle 19.30, sul prato della Rocca, Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista, produttore, arrangiatore e membro degli Afterhours e Roberto Angelini, cantautore e musicista (tra gli altri) di Niccolò Fabi e della resident band di Propaganda live presenteranno uno spettacolo emozionante in cui rivivono gli immortali capolavori di Nick Drake. Racconteranno l'opera e il personaggio, diventati in breve tempo oggetti di culto per generazioni di musicisti e appassionati, grazie alla superba qualità del suo songwriting, alla delicata e malinconica poesia dei suoi versi e alle sue abilità di musicista. E lo faranno in una cornice eccezionale, all'ombra della Rocca di San Miniato, una location per la prima volta inserita all'interno della rassegna Musicastrada.

"Siamo molto felici di riportare questo festival in città - spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Si tratta di un appuntamento di grande qualità, in grado di avvicinare i giovani, una fascia di pubblico che rischiava di rimanere scoperta dalle altre iniziative in ponte, dedicate ai più piccoli, alle famiglie o ai più grandi. Questo concerto verrà fatto in una suggestiva location che, sono sicuro, sarà teatro perfetto per accogliere questi due straordinari artisti italiani. La formula che abbiamo scelto è quella dei posti a sedere: per l'emergenza sanitaria, l'obbligo è quello di organizzare eventi forma statica, ma abbiamo scelto di non usare sedie bensì cuscini per terra, un modo per creare ancora di più quell'atmosfera intimista che lo spirito di questa serata porta con sé".

Il concerto si svolgerà nell'ora del tramonto e, oltre alla musica, vedrà anche la proiezione del video “Nick Drake: songs in a conversation”.

L'ingresso (costo 3 euro) sarà solo su prenotazione sul sito: www.musicastrada.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa