Tuttocuoio, domanda di ripescaggio in Serie D

Il Tuttocuoio ha chiuso una stagione difficile con una retrocessione in Eccellenza. L'ultima annata di Serie D si è conclusa prima del previsto per via del Covid-19 ma la squadra di Ponte a Egola aveva già un piede e mezzo nella quinta serie del calcio italiano. Adesso però potrebbero cambiare le carte in tavola, si parla di ripescaggio.

La presidentessa Paola Coia ha presentato nei tempi previsti dal regolamento la documentazione per il ripescaggio in Serie D. Se il Tuttocuoio risponderà ad alcuni parametri e, soprattutto, se altre società rinunceranno all'iscrizione in Serie D, allora per la squadra neroverde potrebbero esserci sorprese in positivo.

Non sarà facile, perché sono molte le squadre che hanno fatto richiesta. Città di Anagni, Budoni, Chieti, Ciliverghe Mazzano, Fezzanese, Francavilla, Grumentum, Inveruno Levico Terme, Ligorna, Marsala, Nardò, Pomezia, Sammaurese, Sangiustese, Vado e Vigasio sono le altre che puntano al ripescaggio, per non parlare di quelle arrivate seconde nell'Eccellenza 2019-20. La strada è in salita, ma in cima potrebbe esserci un traguardo importante.