Ulteriori azioni contro lo spaccio e gli incendi nelle Cerbaie: al via la ripulitura delle aree boscate

Sono iniziati sulle colline delle Cerbaie i lavori di ripulitura delle aree boscate prossime alle strade, come prevede il regolamento comunale di polizia rurale, recentemente aggiornato con una delibera del consiglio comunale allo scopo di prevenire i rischi di incendio e di combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti purtroppo ancora presente nell’area nonostante le operazioni delle forze dell’ordine.

Da mercoledì scorso è in corso un intervento in via di Montebono dove sono iniziate le operazioni di contenimento del sottobosco mediante ripulitura da rovi e arbusti. L’obiettivo è quello di rendere i boschi delle Cerbaie sempre più boschi di alto fusto.

Il Consorzio Forestale delle Cerbaie, nel ruolo di consulente dell’amministrazione comunale, si adopera per aiutare i privati che richiedono un supporto favorendo interventi in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative forestali. Questo tipo di operazioni gode anche del supporto della Polizia Municipale che segue i lavori, laddove necessario, garantendo la sicurezza anche nei casi in cui il taglio degli arbusti si accompagni allo smantellamento di postazioni nascoste nella macchia e adoperate dai pusher per le loro attività illegali.

Sul tema, questo il commento del sindaco Alessio Spinelli e dell'assessore all'ambiente, nonché presidente del Consorzio Forestale delle Cerbaie, Valentina Russoniello: "L' auspicio dell'ammistrazione comunale è che questo tipo di interventi trovino la condivisione di altri proprietari nell'ottica di un maggiore decoro ambientale, per la prevenzione degli incendi boschivi e per il contrasto alle attività di spaccio. Le nostre belle colline delle Cerbaie ne trarrebbero un gran beneficio in termini di qualità. Continuiamo così perché la strada è quella giusta".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio