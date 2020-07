Ventilatori polmonari, sentita in commissione la dg di Estar Monica Piovi

La vicenda dei ventilatori polmonari acquistati con procedura d’urgenza per 7milioni di euro e non consegnati e quella delle mascherine, che sembrano non certificate, sono state al centro dei lavori della commissione di Controllo, presieduta da Luciana Bartolini (Lega), che ha svolto un’audizione del direttore generale dell’Ente di supporto tecnico amministrativo (Estar), Monica Piovi.

Sul primo punto, il direttore ha precisato che in pieno picco pandemico, il 20 marzo, è stata adottata la procedura d’urgenza, che ha accolto l’offerta di Assoservizi per duecento ventilatori da terapia intensiva. con pagamento anticipato. Il termine è stato fissato al 28 marzo per la consegna, che invece ci sarebbe stata solo tra il mese di aprile e il mese di maggio. Da qui la risoluzione del contratto, che è stata contestata e adesso tutto è in mano dei legali di Estar. Una scelta che a suo parere, non aveva alternative, perché non esisteva nessuna programmazione delle consegne da parte della protezione civile. Una scelta per la quale c’erano solo due ore di tempo, perché altrimenti quella stessa offerta sarebbe stata fatta ad altre regioni.

Sul secondo punto il direttore ha precisato che le mascherine “Toscana uno” sono state acquistate da tutti coloro che presentavano un facsimile conforme al prototipo dell’ordinanza 17 del presidente della Giunta regionale, insieme ad autodichiazioni sui requisiti del fornitore e sul rispetto della legge regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. “Non è nostro compito verificare la produzione. Non possiamo fare sopralluoghi – ha affermato – Quando abbiamo saputo quello che è successo, abbiamo fatto una denuncia querela alla Guardia di finanza“. Piovi ha precisato che gli ultimi acquisti sono stati fatti nel maggio scorso, prima del blitz della Guardia di finanza.

Sono intervenuti i consiglieri Jacopo Alberti (Lega), Paolo Sarti (Sì-Toscana a sinistra), Paolo Marcheschi (Fratelli d'Italia), Andrea Quartini (M5S), Enrico Sostegni (Pd). La presidente Bartolini, al termine dell'audizione, ha ringraziato Monica Piovi per la sua disponibilità.