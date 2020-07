Trattore si ribalta, muore un 74enne a Vicopisano

Un uomo è deceduto a Vicopisano dopo che il trattore su cui viaggiava si è ribaltato. Il fatto è avvenuto in via Pian di Vico poco prima delle 16.30.

Per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato e il conducente - un 74enne della zona, Mauro Berrugi - è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 ma è stato constatato il decesso.

Presenti anche i vigili del fuoco di Cascina, che hanno estratto il 74enne dal trattore e lo hanno consegnato ai sanitari.