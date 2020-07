Annullata la Festa dell'Unità a Capraia e Limite, prima volta dal dopoguerra

In questo 2020 funestato dal Coronavirus e dalla conseguente emergenza sanitaria ed epidemiologica, il PD di Capraia e Limite ha deciso, suo malgrado e con enorme dispiacere, di non organizzare la tradizionale FESTA DELL'UNITA' , che si tiene ogni anno tra la fine di luglio e la prima metà di agosto.

La fase di emergenza in cui ancora ci troviamo, la necessità di osservare tutte le prescrizioni di legge sul distanziamento sociale emanate al fine di ridurre le possibilità di contagio e l'impossibilità, pertanto, di offrire in totale sicurezza a militanti, simpatizzanti e tutta la comunità il ristorante, il bar e gli spettacoli musicali e di intrattenimento, hanno spinto la segreteria del Pd capraino e limitese a rinviare tutto al 2021.

Per Capraia e Limite è la prima volta, dal lontano dopoguerra, in cui non viene organizzata la Festa e, nonostante si tratti di una scelta finalizzata alla tutela della salute delle persone, è in ogni caso fonte di dispiacere per i tanti volontari che ogni anno mettono a disposizione il loro tempo libero per la riuscita dell'evento.

Per offrire comunque uno spazio di incontro, discussione, dibattito e riflessione, il Pd di Capraia e Limite ha pensato a tal proposito di organizzare, tra giovedì 27 agosto e sabato 12 settembre, presumibilmente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, alcune serate con ospiti di rilievo del panorama politico nazionale, regionale e locale.

Nelle settimane che precederanno le elezioni regionali della seconda metà di settembre, nel vivo della campagna elettorale, sarà dunque possibile approfondire tematiche di attualità e temi del programma, oltre a porre domande ai relatori presenti, nel tradizionale campo di via Togliatti adiacente alla Taverna de'Meli ove si tiene la Festa dell'Unità.

Il tutto, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Nelle prossime settimane, con apposita nuova comunicazione, saranno forniti maggiori dettagli e il programma delle serate.

Fonte: PD di Capraia e Limite