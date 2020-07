Biblioteca comunale, il programma delle iniziative della prossima settimana

E’ da sempre una biblioteca in movimento, la Renato Fucini di Empoli che visto il tempo ancora di emergenza sanitaria esce ‘fuori’ e va ad incontrare i suoi grandi e piccoli lettori all’aria aperta.

Pronto il nuovo programma di iniziative che si terranno la prossima settimana. Un viaggio culturale che parte dal balcone della Torre del Racconto in Biblioteca, passa per il secondo ‘nuovo’ appuntamento all’aperto, questa volta al giardino di Ponte a Elsa di via Salvo d'Acquisto - Osteria Bianca, fermandosi al Chiostro degli Agostiniani per volare poi, online, con le #pilloledigitali.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

#martedì 21 luglio, ore 17/19

BALCONE DELLA TORRE DEL RACCONTO (Biblioteca comunale)

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO. letture animate e punto prestito nei parchi pubblici cittadini e nei giardini della biblioteca

Letture a ciclo continuo per max 10 persone.

#mecoledì 22 luglio, ore 17

SFERRUZZA SFERRUZZA

Proseguono nel Chiostro degli Agostiniani gli incontri con il gruppo delle "sferruzzanti". Vi aspettiamo a partire dalle 17 con ferri, gomitoli e tanta fantasia. L'incontro è su prenotazione (biblioteca@comune.empoli.fi.it ; tel. 0571/757840).

#giovedì 23 luglio, ore 17/19.30

GIARDINO DI PONTE A ELSA (via Salvo d'Acquisto - Osteria Bianca)

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO. Letture animate e punto prestito nei parchi pubblici cittadini e nei giardini della biblioteca.

#venerdì 24 luglio, ore 10.30

L'ORA CREATIVA

Vi aspettiamo in biblioteca per un nuovo appuntamento con il gioco e la creatività. Giochi di lettura e un divertente laboratorio interattivo curato dalla bibliotecaria Antonella Toso. L'attività è rivolta ai bambini da 5 a 9 anni.

Fantastichiamo insieme sulle prossime vacanze! Mare, montagna, campagna o città?! Abbiamo letture per tutti i gusti e tutti i materiali per creare la giusta ambientazione.

Prenotazione richiesta: max. 5 partecipanti (accompagnatori esclusi)

#Sabato 25 luglio, ore 10.00

Si riunisce nel Chiostro degli Agostiniani il Gruppo di Lettura della Fucini "Preferirei di no".

Si parlerà de "La bella Estate" di Cesare Pavese e di "Ora dimmi te. Lettera a Matilda" di Andrea Camilleri, nel comune anniversario dalla loro scomparsa.

ATTIVITA' ONLINE

#RISVEGLI POETICI

Tutte le mattine, alle 9, i risvegli poetici curati dalla bibliotecaria Cristina Chelli: un testo e un'immagine evocativa, per iniziare la giornata con spunti di riflessione e introspezione. Dal lunedì al sabato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa