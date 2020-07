Trovata bici rubata in una casa disabitata a Empoli: due denunce

Ieri mattina, durante l'attività di controllo dei parchi cittadini, gli agenti del commissariato della polizia di Empoli dopo aver notato movimenti sospetti, sono entrati in un'abitazione disabitata che si trova all'interno del Parco Mariambini di Empoli.

Una volta dentro sono stati trovati due cittadini, F.A di 28 anni e B.Z di 47 anni, entrambi marocchini. Il 28enne è risultato essere in Italia senza fissa dimora, in regola con il permesso di soggiorno e gravato da precedenti per reati contro la persona e spaccio mentre il 47enne, sempre in Italia senza fissa dimora, non era in regola con il permesso di soggiorno. Quest'ultimo inoltre è risultato inottemperante all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti lo scorso agosto dal Prefetto di Firenze.

I due uomini avevano inoltre una bicicletta, apparentemente nuova come se fosse appena acquistata. Dopo i relativi accertamenti con il numero di telaio ed il modello della bici, gli agenti hanno scoperto che la due ruote era stata acquistata il 7 luglio da una ragazza di Empoli, pagata 160 euro e denunciata come rubata pochi giorni dopo. La vittima del furto infatti ha riferito di aver parcheggiato la bici intorno alle 2.30 l'11 luglio scorso in via Chiara e al suo ritorno, dopo una mezz'ora, ha trovato solo la catena tranciata a terra. In seguito all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza è emerso che l'uomo, inquadrato mentre rubava la bici, aveva le sembianze e i vestiti proprio di uno dei due cittadini fermati, ovvero F.A. La bicicletta è stata sequestrata e restituita alla proprietaria mentre il 28enne è stato denunciato per furto. Il 47enne è stato invece denunciato per inosservanza dell'ordine di espulsione.