Campionato Italiano della Bugia, la provincia di Firenze ha scelto il suo 'campione bugiardo': è Luigi Ciampolini

La provincia di Firenze ha scelto il suo “campione bugiardo”. Si chiama Luigi Ciampolini e ha vinto la preselezione fiorentina del 44° Campionato Italiano della Bugia che si è tenuta sul bel palcoscenico della Birr'aia di Marignolle. Ciampolini, declinando da par suo il tema di quest'anno, favole e bugie, ha raccontato di un falso Aladino capace di raggirare una giovane coppia per consumare una serata d’amore. La serata, organizzata dall’associazione “Pinocchio a casa sua” con la supervisione dell'Accademia della Bugia de Le Piastre, è stata presentata dallo speaker radiofonico Alessandro Masti, di Radio Toscana, che del Campionato italiano della Bugia è media partner, e dal cabarettista Piero Torricelli. La vittoria di C iampolini è stata sudata, e non solo per il clima, vista l’agguerrita concorrenza. “ Tutti fanno sapere gli organizzatori hanno ottenuto un punteggio alto. E si conferma, nonostante il Covid, la scelta di organizzare preselezioni fuori da Le Piastre pe r trovare concorrenti sempre più in gamba. Anzi, in naso. Ben atteso dunque a Le Piastre dove nel pomeriggio di domenica 2 agosto troverà fior di avversari”. A decidere è stata una giuria presieduta da Sergio Forconi, attore e ultimo a ricevere la laure a di Bugiardo ad honorem lo scorso anno a Le Piastre. Con lui, tra gli altri, il regista Alessandro Sarti, il Magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini accompagnato dalla senatrice Laura Carosso e dalla presidentessa dell’associazio ne di San Miniato “Pinocchio a i’ Pinocchio”, Stella Buggiani.