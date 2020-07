ConosciAmo la Toscana rurale: le eccellenze della Montagna Pistoiese

Continua il ciclo di incontri territoriali "ConosciAmo la Toscana Rurale" di Anci Toscana, dedicati alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni locali. Lunedì 20 luglio sarà la volta della Montagna Pistoiese, per continuare il viaggio che con grande successo porta alla ribalta le eccellenze dei nostri territori. Una iniziativa tanto più preziosa per l'economia locale della Toscana in questo periodo post emergenza sanitaria.

L'incontro on line, organizzato in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili e l'Unione dei Comuni Montani dell'Appennino Pistoiese, vedrà anche in questa occasione accademici, produttori, amministratori locali e i diversi attori del tessuto locale confrontarsi sul valore e le caratteristiche delle filiere agroalimentari tipiche. Al centro del dibattito dunque la riscoperta delle tradizioni e lo sviluppo di strumenti innovativi per approfondire le problematiche e le potenzialità del territorio, rafforzare i rapporti e la sinergia tra Comuni, associazioni e produttori, promuovendo economia locale e turismo, e creando anche un nuovo rapporto con la grande distribuzione. L'iniziativa infatti ha il patrocinio di Unicoop Firenze

Numerosi e qualificati i partecipanti al programma, che si aprirà alle 14.30 con Luca Marmo, presidente Unione dei Comuni Appennino Pistoiese e sindaco di San Marcello Piteglio; Carlo Chiostri dell'Accademia dei Georgofili; Primo Bosi responsabile Prodotti Tipici di Anci Toscana e sindaco di Vaiano. Poi gli interventi tematici, e a seguire le esperienze dei produttori nei vari comparti: i frutti del bosco,le castagne, le filiere zootecniche, il miele, il grano marzuolo, il vino di montagna. Seguirà la tavola rotonda, un confronto aperto con Anci Toscana, Unicoop Firenze, Gal Montagnappennino, istituzioni locali, organizzazioni di categoria, consorzi, associazioni, cooperative. Alle 18 le conclusioni dei lavori con gli assessori regionali Federica Fratoni (Ambiente) e Marco Remaschi (Agricoltura). Coordina i lavori Marina Lauri di Anci Toscana.

Fonte: ANCI Toscana