Cyberbullismo,prevenzione o punizione? Webinar lunedì 20 luglio organizzato dal Corecom

Un nuovo incontro in diretta Facebook organizzato dal Corecom della Toscana, per parlare di “Cyberbullismo: prevenzione o punizione?”. L'appuntamento è per lunedì 20 luglio alle 15, partecipano Elettra Pinzani del comitato Corecom, l'onorevole Elena Ferrara, l'avvocato Paolo Russo, Ilaria Bidini, cavaliere del lavoro. In apertura, i saluti del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani e del presidente del Corecom, Enzo Brogi.

La diretta si svolgerà sulla pagina del Corecom (@corecom.toscana) e del Consiglio regionale (@CRToscana) contemporaneamente.



Fonte: Toscana Consiglio Regionale