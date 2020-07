Lavori nelle scuole di Santa Maria a Monte: intervento in corso alla primaria di San Donato

L'impegno dell'Amministrazione per adeguare le nostre scuole per l'inizio scolastico è senz'altro pieno e necessita la massima attenzione. Stiamo lavorando in accordo con la dirigenza scolastica per garantire la ripresa dell'attività educativa dei nostri ragazzi in sicurezza. Molti gli interventi previsti tra questi quello tra i più impegantivi di 55.000 euro per la primaria di San Donato.

Sono iniziati già da alcuni giorni i lavori per la ristrutturazione della scuola elementare di S.Donato. L'edificio è stato già oggetto di un importante intervento nell'anno passato per un costo di circa 85.000 euro. I lavori eseguiti nel 2019 hanno interessato l'ingresso e gli adiacenti servizi igienici.

L'intervento che si sta eseguendo in questi giorni riguarda il quest'anno il rifacimento di un'altra parte dell'edificio. Quest’anno i lavori riguarderanno il corridoio e le varie aule; verranno sostituiti i pavimenti ed eseguiti altri lavori di manutenzione di tutte le aule. I lavori previsti sono già iniziati e si prevede siano finiti prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte