Maltratta la moglie davanti ai figli minori: arrestato all'Isola d'Elba

Erano mesi che maltrattava la moglie davanti ai figli minori, arrivando anche ad aggredirla con un manico di scopa. Per questo un 29enne è stato arrestato per maltrattamento in famiglia aggravato e lesioni, dai carabinieri di Porto Azzurro.

Come accertato dai militari, l'ultimo episodio è avvenuto qualche sera fa quando, dopo un'altra aggressione, il marito ha spinto fuori casa la donna che una volta in strada ha chiamato i carabinieri. Questi ultimi, attraverso le indagini, hanno ricostruito la vicenda. La donna è stata trasportata in ospedale dove sono emerse contusioni diffuse, provocandole una prognosi di sette giorni. L'intervento dei carabinieri ha fatto cessare i mesi di maltrattamenti.

Il giudice ha disposto per il 29enne, romeno, l'installazione del braccialetto elettronico e gli arresti domiciliari presso la casa dei propri familiari, residenti fuori regione.