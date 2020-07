La 24enne Maria Logli è la nuova segretaria dei GD Prato

Maria Logli, 24 anni, è la nuova segretaria dei Giovani Democratici di Prato. E’ stata eletta con voti dell'assemblea degli iscritti durante il congresso che si è tenuto sabato 18 Luglio al parco della Liberazione e della Pace. Studentessa in Sviluppo e cooperazione internazionale all'Università di Bologna, milita nei GD dalla terza superiore. Da quattro anni ricopre il ruolo di responsabile integrazione e politiche sociali e rapporto con le associazioni.

Dopo aver ringraziato le associazioni che hanno portato il loro contributo durante la giornata, Maria Logli è intervenuta davanti ai Giovani Democratici di Prato. “Sotto la guida di Marco abbiamo imparato che una giovanile di Partito non deve limitarsi a guardare ai temi giovanili, ma può avere l'ambizione, con lo sguardo dei giovani, di elaborare proposte sul nostro presente. E abbiamo cercato di porci in città come una forza aperta, plurale, capace di ascoltare e di fare sintesi tra le varie realtà e la cittadinanza e di contaminarsi con le sensibilità e le competenze che germogliano sul nostro territorio.

Solo se sapremo essere una forza critica e propositiva nel PD che sappia incarnare il coraggio delle posizioni, la forza delle idee, il valore della comunità continueremo a crescere insieme, avvicinando giovani cittadine e cittadini all'idea che fare politica significhi partecipare attivamente all'immaginazione e alla costruzione di un'idea comune di futuro".

“I miei più sentiti auguri a Maria Logli e ai Giovani Democratici – ha aggiunto il segretario uscente Marco Biagioni – Sono certo che saranno migliori e sicuramente più preparati di quanto siamo stati noi che oggi lasciamo la dirigenza dei GD”.

Fonte: Pd Prato - Ufficio stampa