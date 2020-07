Modifiche in via del Pozzo San Sebastiano per lavori di Publiacqua

Lavori di Publiacqua in via del Pozzo San Sebastiano, all'altezza del civico 26, dal 22 al 27 luglio. Per consentire lo scavo per l'allacciamento alla rete idrica, sono previste modifiche alla viabilità.

Dal 22 al 27 luglio, dalle 8 alle 18, sarà vietato il transito e la sosta - con rimozione forzata - a tutti i veicoli in via del Pozzo San Sebastiano. Il percorso alternativo è individuato attraverso via Doria, via Sant'Angiolo fino a via San Sebastiano e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso del cambiamento temporaneo alla viabilità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa