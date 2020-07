Gli Ortolani Coraggiosi ricevono 7mila euro dal Calzaturificio Freeland: il grazie di Associazione Autismo Toscana

I soci del Calzaturificio Freeland di Fucecchio, guidati da Claudio Tiezzi, hanno deciso di continuare a camminare accanto agli Ortolani Coraggiosi. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà di questo 2020, nonostante il blocco determinato dal Covid 19, hanno deciso di esserci. Accanto all'azienda dei nostri ortolani per continuare a sostenerla. "E' proprio nei momenti di difficoltà che bisogna stare vicini, che bisogna aiutarci". Con queste parole l'amico Claudio ha voluto sottolineare come proprio in questo momento, con le difficoltà dovute alla pandemia, può risultare determinante il sostegno che un'azienda importante come il Calzaturificio Freeland può dare ad una piccola azienda come la nostra Cooperativa. Un aiuto, quello di quest'anno, mai così importante e mai così opportuno. Il lockdown ha messo in ginocchio anche la nostra piccola azienda. Ma siamo convinti che il contributo di 7000 euro che l'amico Claudio Tiezzi con i soci del Calzaturificio Freeland hanno voluto stanziare anche nel 2020 per continuare a finanziare la "Borsa di studio Freeland", potrà essere sicuramente determinante per una rapida ripartenza.

Grazie amici. Come diciamo sempre, e lo ripetiamo quest'anno con anche maggiore convinzione, il vostro sostegno e la vostra vicinanza sono per noi fondamentali per andare avanti.

Fonte: Associazione Autismo Toscana - Ufficio stampa