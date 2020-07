Si è tenuta ieri la prima udienza del processo sulla morte di Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999 nella 'Gamerra' di Pisa. Seduta che si è incentrata sulle questioni preliminari e sulla costituzione delle parti civili, con i difensori degli imputati, presenti in aula, che hanno chiesto ed ottenuto un’eccezione sulla costituzione di parte civile dell’associazione Giustizia per Lele perché questa si sarebbe costituita dopo i fatti. Quest'ultima, nel corso di questi venti anni, è stata al fianco della famiglia per trovare la verità sulla morte del giovane. Gli imputati sono Alessandro Panella, Luigi Zabara, e Andrea Antico, il solo che attualmente è nell'Esercito.

Le parti civili hanno chiesto la chiamata in giudizio del ministero della difesa quale responsabile civile. La famiglia di Scieri chiedono di accertare eventuali reposnabilità penali degli imputati, ma anche mezzo milione di euro a titolo di sola provvisionale. L'udienza è stata rinviata al 18 settembre.