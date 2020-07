A San Miniato Basso come in spiaggia: successo per l'AperiCinema

Rimanere d'estate nella frazione di San Miniato Basso piace ai suoi residenti, soprattutto se nel prato dietro la Misericordia sembra di essere in riva al mare a guardare il cinema sotto le stelle.

La formula dell'Apericinema, ideata e voluta dal Centro Commerciale Naturale San Miniato Basso, ha avuto il suo debutto nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, ed è stato subito un successo. Non è una formula di rito, gli scatti di ieri durante la proiezione di Confusi e felici (la pellicola scelta tramite il sondaggio online su Facebook) dimostrano come 'il lido di San Miniato Basso' fosse popolato oltre ogni aspettativa.

Il cinema preceduto dall'aperitivo è stato molto apprezzato, tanto da aver portato a nuove prenotazioni per il prossimo giovedì 23 luglio, data in cui il Ccn San Miniato Basso ha fissato il secondo appuntamento.

Il presidente dell'associazione dei commercianti di zona Pierfranco Speranza ha affermato: "La serata di ieri è stata perfetta. Vedere un film con sullo sfondo in nottata la Rocca di Federico II è qualcosa di unico, non avevamo mai sperimentato questa formula ma siamo sicuri di volerla ripetere. Voglio ringraziare i volontari e quanti si sono dati da fare per l'organizzazione, non ci sono stati intoppi, abbiamo fatto il tutto esaurito. Chi ha partecipato alla serata seduto sulla sdraio, sul pouf o su un telo da mare ci ha ringraziato per la buona riuscita".

Ci sono ancora posti per la prossima proiezione programmata come detto per giovedì 23 luglio.

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria al 346/5729766 o al 328/3780756. L'apericena ha un costo di 10 euro, la visione del film è gratuita.

L'evento, nato con la collaborazione tra Ccn, Arci Zona Cuoio e Misericordia San Miniato Basso, ha il patrocinio del Comune di San Miniato.

Fonte: Ccn San Miniato Basso