Santa Croce raddoppia le aperture e si mostra anche di sera: visite 6 giorni su 7

L’Opera di Santa Croce, dopo il successo di partecipazione dei visitatori alla fase di ripartenza, annuncia il raddoppio delle aperture: il complesso monumentale, mettendo a disposizione formule quasi su misura - dal 27 luglio e per tutto il mese di agosto - accoglierà visitatori e turisti per sei giorni alla settimana.

Nel nuovo corso viene offerta anche l’opportunità, mai sperimentata prima, di suggestive visite serali nei giorni di giovedì per il percorso Classico (50 minuti) e poi mercoledì e venerdì per il percorso Speciale (un’ora e mezza).

“I risultati di questi due mesi ci hanno incoraggiato, abbiamo scelto di accelerare e di aumentare sensibilmente gli orari di apertura perché l’Opera vuole partecipare alla rinascita di Firenze insieme a tutte le istituzioni e agli operatori attivi nell’ambito del turismo culturale”, mette in evidenza Stefano Filipponi, segretario generale dell’Opera, sottolineando che tutte le scelte nascono da una condivisione ampia e costante con la Comunità dei Francescani: una sintonia che regala anche ai visitatori l’opportunità di incontrare un luogo unico dove spiritualità, storia e arte da secoli fanno sintesi.

La volontà di collaborare con gli operatori culturali - attraverso un Protocollo per la sicurezza appena messo a punto dall’Opera con le Associazioni di rappresentanza delle guide turistiche - contribuirà ad arricchire l’offerta, riportando le visite guidate.

I visitatori di Santa Croce potranno dunque scegliere tra diverse formule di visita. A disposizione c’è il Percorso Classico che dal 27 luglio seguirà il seguente orario: lunedì e sabato dalle ore 11 alle 17, domenica dalle 13 alle 17, ma anche giovedì dalle 19 alle 22 con esordio dell’appuntamento serale. E poi il Percorso Speciale, per luglio si avrà accesso il mercoledì e il venerdì alle 15.30 o alle 16, mentre dal mese di agosto - negli stessi giorni - l’orario di accoglienza sarà alle 16, alle 19,15 e alle 19,45 per la visita serale.

L’Opera di Santa Croce conferma dunque la scelta di mettere al primo posto la qualità dell’accoglienza e delle relazioni con i visitatori per costruire, dopo l’emergenza Covid, anche un tempo nuovo di incontro con il complesso monumentale. Negli ultimi tre week end di apertura sono stati circa 2500 i visitatori accolti per il percorso Classico, di 50 minuti, registrando il sold out degli accessi previsti. Tutto esaurito anche il percorso Speciale, di un’ora e mezza sul modello del Grand Tour ottocentesco, che rivela il complesso monumentale a piccoli gruppi con l’opportunità di visitare spazi che di solito non sono accessibili. A guidare i turisti, con entrambe le modalità, la APP ufficiale Santa Croce scaricabile gratuitamente su smartphone che è stata messa a punto per favorire la visita in sicurezza.

I biglietti devono essere acquistati on line sul sito www.santacroceopera.it. I posti sono limitati. Per agevolare la visita nel rispetto delle norme anti Covid la prenotazione, gratuita, è fortemente consigliata per il percorso Classico e obbligatoria per il percorso Speciale.

Fonte: Santa Croce Opera - Ufficio stampa