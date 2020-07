Saverio Camilli nuovo calciatore del Poggibonsi

L’U.S. Poggibonsi S.R.L. comunica di essersi assicurato il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1995 Saverio Camilli.

Cresciuto nel settore giovanile dell’A.C. Siena ed ex calciatore del Novara, Camilli ha conquistato due promozioni consecutive dall’Eccellenza alla Serie D con le maglie del San Gimignano Sport e del Grosseto, brillando sempre come uno degli uomini decisivi, anche in termini di reti.

Il nuovo centrocampista del Leone è giocatore duttile, potendo essere schierato come mediano, mezzala, ma anche a ridosso delle punte.

Nella scorsa stagione il calciatore nato a Spoleto ha militato nel Montalcino nel campionato di Promozione.

Camilli torna a Poggibonsi dopo aver già indossato i colori giallorossi da gennaio a giugno 2016 in Serie D.

Le prime dichiarazioni di Saverio Camilli:” Ringrazio la Società ed il Direttore Aiazzi per avermi voluto fortemente.

A distanza di qualche anno sono contento di tornare in una realtà dove mi sono trovato molto bene già in passato.

Rientro in giallorosso con forti motivazioni e voglia di riscatto dalla precedente stagione, dove avevo scelto la categoria inferiore per questioni extra calcistiche.

Poggibonsi è l’ambiente ideale per un calciatore per esprimere le proprie doti. Qui ci sono tutti gli ingredienti per lavorare al meglio.

Saluto i tifosi del Leone nella speranza di toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”.

Fonte: U.S. Poggibonsi Ufficio Stampa