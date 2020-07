Servizi socio educativi potenziati con 124mila euro a Cascina, Cosentini: "Rispondiamo con i fatti"

“Abbiamo ricevuto una gran bella notizia. Il nostro progetto, presentato al Ministero per le pari opportunità e la famiglia tramite Anci, per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 è stato finanziato per un importo di 124mila euro”.

Ad annunciarlo Leonardo Cosentini candidato sindaco del centrodestra e assessore all’istruzione del Comune di Cascina. “A chi parla in questo periodo di campagna elettorale parla di mancanza di progettualità e programmazione - conclude Cosentini - preferiamo rispondere con i fatti e con interventi concreti per le nostre famiglie, i nostri bambini e la nostra comunità”.

