Strappano collana ad una 72enne in pieno giorno: si cercano due giovani

Hanno strappato una collana ad una cliente di un supermercato in piazza Leopoldo a Firenze, nei pressi delle scale mobili. È accaduto oggi, in pieno giorno. La vittima ha riportato alcune escoriazioni. I due malviventi, descritti come due giovani, sono fuggiti via e la polizia si è massa sulle loro tracce. Secondo una prima ricostruzione avrebbero architettato un 'vistoso' modus operandi: uno dei due ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di tutti, l'altro ha quindi raggiunto la vittima correndo e strappandole via la collana e un ciondolo caduto a terra e recuperato in tutta fretta.