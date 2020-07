Tribunale di Prato, Ciolini (PD) denuncia: "Carenze di organico. Chiederò alla regione di intervenire"

“Le problematiche di organico del tribunale di Prato sono purtroppo note da tempo. Prima di tutto la Regione dovrà assicurare anche per i prossimi anni le 6 unità del personale amministrativo che già ha assegnato in comando alla Procura nell’ambito del “Piano straordinario per Prato sicura”. Non solo. Chiederò all’attuale giunta e a chi si insedierà dopo le elezioni di settembre un impegno formale affinché venga rinnovato il sostegno al tribunale e Procura. Chiederò anche che si apra un confronto per poter allargare ulteriormente le maglie di questa collaborazione e per capire effettivamente quante persone in più potrebbero essere messe a disposizione del tribunale pratese e in quali ruoli, a seconda delle esigenze più stringenti della struttura. La legge che abbiamo approvato pochi mesi fa sul lavoro sicuro è un utile strumento per poter raggiungere questo obiettivo. Accanto all’impegno della Regione, che resta importante, però, serve anche una presa di posizione da parte del Governo, altrimenti il tribunale di Prato rimarrà sempre e comunque in forte difficoltà di organico, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni sul normale svolgimento delle attività. Disagi che, a cascata, finiscono anche sulle spalle dei singoli cittadini”.