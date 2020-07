Tribunale e Procura a Empoli, i Comuni verso la richiesta formale ai Ministeri

E’ stato fatto un altro importante passo in avanti per l’ottenimento del Tribunale a Empoli e della relativa Procura della Repubblica che potrebbe avere competenza giudiziaria su tutta l’area dell’Empolese Valdelsa, ma anche dei Comuni del Valdarno Inferiore-Comprensorio del Cuoio.

Sono gli organismi politici di tutta questa zona che chiedono a gran voce di avere Tribunale e Procura. Ormai da anni si è costituita anche un’associazione ad hoc, appunto ‘per il Tribunale di Empoli’, che da tempo, spinta anche da numerosi avvocati che operano nell’area, opera per il raggiungimento di questo risultato.

La Giunta del Comune di Empoli ha assunto una delibera mercoledì scorso, 15 luglio, con cui, nel ribadire ancora una volta la necessità di costituire a Empoli questo importante ufficio giudiziario, ha deciso di intraprendere ogni iniziativa utile presso i competenti Ministeri per la sua istituzione . La richiesta è avanzata dal Comune di Empoli in quanto Ente capofila per il ricostituito Ufficio del Giudice di Pace, sede baricentrica anche per i Comuni del Valdarno del possibile nuovo tribunale.

Precedentemente era stato fatto un passo fondamentale in sede di Consiglio dell’Unione dove le forze politiche rappresentate avevano approvato con voti unanimi una mozione congiunta di PD (consiglieri D’Antuono e Marzocchini) e LEGA (Pilastri) che chiedeva l'istituzione del Tribunale a Empoli.

Medesima approvazione era già arrivata dal Consiglio Comunale di San Miniato con una mozione analoga e con l’ulteriore richiesta di ricollocare gli Uffici dei Giudici di Pace (Empoli e San Miniato) nelle competenze e a carico dello Stato; lunedì prossimo anche l’assemblea comunale di Santa Croce sull'Arno voterà lo stesso documento.

Con la delibera della giunta empolese è stato precisato che per ospitare il Tribunale e la Procura della Repubblica, il Comune metterà a disposizione l’immobile di Via Raffaello Sanzio, di sua proprietà, dove fino al 2013 si trovava la Sezione Distaccata del Tribunale di Firenze e che oggi è in parte occupato dal Giudice di Pace di Empoli.

La strada intrapresa, come sempre ribadito, è confortata dai dati demografici che dimostrano come questo territorio, anche facendo una comparazione con altre realtà territoriali italiane, rivesta una importanza tale da giustificare pienamente la scelta di dotarlo di un Tribunale ordinario.

Comuni interessati, insieme all’Associazione per il Tribunale di Empoli, intensificheranno adesso sinergicamente gli sforzi per convincere i ministeri competenti della bontà e della fondatezza di questa richiesta.