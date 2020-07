I vigili del fuoco 'bagnini' tornano in spiaggia: controlli a Rosignano tutti i weekend

Tornano anche questa estate, sulle spiagge di Rosignano, i vigili del fuoco 'bagnini'. Anche per il 2020 infatti è stato rinnovato l'accordo tra il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno e il Comune di Rosignano Marittimo, per l'apertura del presidio acquatico di superficie alle 'spiagge bianche' di Rosignano Solvay.

I vigili del fuoco saranno presenti in spiaggia tutti i sabati e le domeniche da domani, 19 luglio, fino a domenica 23 agosto. Sul posto si alterneranno personale specialista e qualificato tra cui sommozzatori, soccorritori acquatici e conduttori di moto d'acqua, che sorveglieranno l'area. Questo servizio è svolto in collaborazione con i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo e i bagnini di salvataggio presenti sul litorale, in contatto con il personale della Capitaneria di Porto.