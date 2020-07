429, assemblea pubblica a Case Nuove con il commissario Annunziati

Il punto sula 429, nel nuovo tratto Castelfiorentino-Gambassi Terme, verrà esposto dal commissario Alessandro Annunziati al circolo Arci Case Nuove del borgo termale domani, lunedì 20 luglio, alle 20.30. Presente anche il sindaco Paolo Campinoti. Verrà fatto il punto sulla messa in sicurezza idrogeologica dell'intero comparto dei torrenti Rio Petroso e Rio Arnese. Sul rio Petroso sorgerà un ponte imponente che darà la chiusura del tratto attualmente in costruzione, il lotto 4. Il lotto tre invece è in fase di gara.