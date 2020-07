Incendiata lapide per i partigiani caduti a Grosseto

La stele che ricorda il sacrificio dei partigiani che fronteggiarono una colonna tedesca in ritirata da Roma è stata incendiato a Grosseto, lungo le mura medicee del centro città. La corona di alloro è stata bruciata e la lapide dell'Anpi è rimasta annerita. I carabinieri stanno svolgendo le indagini. Il monumento ricorda il 15 giugno 1944, quando i partigiani che avevano liberato la cittàò fronteggiarono i militi tedeschi. In 6 vennero trucidati.

Così ha commentato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "L'atto compiuto da ignoti che nella notte a Porta Vecchia hanno dato alle fiamme la lapide in memoria dei partigiani è un gesto deplorevole e vile, che tutti noi condanniamo. Faremo tutto il possibile per individuare e punire gli autori di questo atto inqualificabile, anche esaminando le immagini riprese nella notte dal sistema di videosorveglianza del Comune di Grosseto. L'Amministrazione comunale provvederà immediatamente a riparare il danno. Intanto, d'accordo con Anpi e il presidente Flavio Agresti, invito tutti i grossetani a portare un fiore sotto la lapide in segno di rispetto per i partigiani, di condivisione dei valori e di condanna di questo inaccettabile atto".