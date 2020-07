Astronomia, tre appuntamenti online e una visita all'Osservatorio di Montelupo con Inside Factory

Inside Factory, in collaborazione con il GRAM - Gruppo Astrofili Montelupo Fiorentino, invita a “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un’iniziativa di divulgazione scientifica che sfrutta le tecnologie più attuali per avvicinare famiglie, studenti e curiosi al mondo dell’astronomia.

Tre appuntamenti on line, il 27, il 28 e il 30 luglio, e una visita all'Osservatorio Beppe Forti di Montelupo Fiorentino (FI), per conoscere più da vicino le figure di Galileo Galilei e Raffaello Caverni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione ad ogni singolo incontro.

“Dopo il grande successo dell’evento del 2019 LUNATICA, dedicato ai 50 anni dell’Uomo sulla Luna e alla nascita di internet, anche quest’anno non potevamo far mancare il nostro apporto al GRAM, il Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino, con la creazione di un’iniziativa di divulgazione culturale e scientifica che passa sul web – afferma Martina Giacomelli, Executive Director di Inside Factory – Il Digitale infatti è stato il principale mezzo di formazione, informazione e intrattenimento degli ultimi mesi e, anche per questi appuntamenti, vogliamo sfruttare al meglio le sue potenzialità, facendo in modo che tante più persone si avvicinino alla realtà del GRAM e all’importante lavoro che svolgono con l’Osservatorio.”

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Inside Factory che ci ha presentato dei metodi di divulgazione scientifica ai quali non eravamo abituati, ma che si stanno dimostrando essere assolutamente validissimi. – Ci spiega Maura Tombelli, Direttrice Osservatorio Beppe Forti – Molte più persone, infatti, si stanno avvicinando alle scienze proprio grazie ai webinar e agli strumenti telematici.”

Il primo webinar, “Provando e Riprovando: Galileo Galilei e l’innovazione, dal cannocchiale al metodo scientifico”, si terrà lunedì 27 luglio alle 21:30. Simone Terreni, Ceo di Inside Factory racconterà la vita di uno degli innovatori più importanti della storia dell'uomo: matematico, fisico, scienziato, filosofo e astrologo, Galileo Galilei ha segnato un punto di svolta per l'umanità. Fu uno scienziato rivoluzionario e ribelle, eroe della libertà di pensiero che lo ha reso il padre della Scienza Moderna. Qui il link per iscriversi gratuitamente.

Martedì 28 luglio, ore 21:30, seguirà il webinar dal titolo “Minor planet n° 10591 = Caverni”, dal nome dell’asteroide scoperto dalla stessa Maura Tombelli. La Direttrice dell’Osservatorio

di Montelupo Fiorentino ci racconterà delle circostanze particolari con cui ha fatto questa scoperta e ci spiegherà chi era il personaggio di Raffaello Caverni a cui ha voluto dedicare l’asteroide. Qui il link per iscriversi gratuitamente.

Infine, giovedì 30 luglio, ore 21:30, si terrà il webinar “L’Astronomia secondo Galileo”, dove interverranno Maura Tombelli e Alex Mazzanti, Presidente Gruppo Astrofili Montelupo Fiorentino. A termine dell’ultimo incontro, seguirà la visita all'Osservatorio Beppe Forti. “Avremo lo sguardo puntato a Nord, per ammirare anche la cometa C/2020 F3 Neowise”, ci anticipa la Direttrice dell’Osservatorio. Qui il link per iscriversi gratuitamente.

Non resta che iscriversi ad ogni singolo appuntamento e aspettare il cielo stellato.

ABOUT INSIDE FACTORY Inside Factory è organizzazione di eventi e corsi di formazione, comunicazione, creazione di contenuti per aziende del settore ICT e non solo. Ogni giorno coltiviamo la nostra passione e ci formiamo per accrescere le nostre competenze professionali con l’unico scopo di diventare un punto di riferimento per tutte le realtà che vogliono lasciare un segno di sé grazie a eventi personalizzati, corsi esperienziali e comunicazione efficace. www.insidefactory.it

Fonte: Ufficio stampa