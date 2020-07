Auto fuori strada, grave bimbo di 6 anni

Un'auto è uscita fuori strada con a bordo una donna di 40 anni e due bambini di 6 e 10 anni. Il fatto è avvenuto lungo la strada del Poggiale a Grosseto questo pomeriggio. Gravi le condizioni del più piccolo: portato in codice rosso con Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si trova in prognosi riservata. L'altra bambina è stata portata in codice giallo al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale della Misericordia. Per la donna stesso trattamento: codice giallo, ospedale della Misericordia. I tre sono residenti in zona.