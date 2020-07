Autocisterna ribaltata a Fucecchio, nessuno sversamento

Un'autocisterna si è ribaltata questa mattina alle 8 nella frazione collinare di Vedute a Fucecchio. Non ci sono sversamenti di prodotto, di cui ancora non è noto il contenuto. Presente sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Empoli, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e il personale Arpat. Sono in corso di valutazione le operazioni di travaso del prodotto prima della rimozione del mezzo pesante, finito ai bordi della strada e ribaltato su un fianco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO