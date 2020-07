Cascina dedica una piazza a Emanuela Loi

Una delegazione della Segreteria Pisana e della Segreteria Regionale Toscana del Sindacato Autonomo di Polizia era presente alla commovente e partecipata cerimonia di intitolazione della piazza Emanuela Loi, che si è svolta nel pomeriggio di domenica 19 luglio in località Pettori del comune di Cascina. Emanuela Loi è stata la prima agente donna della Polizia di Stato ad essere uccisa dalla mafia in via D'Amelio, a seguito dell’attentato di stampo terroristico mafioso avvenuto il 19 luglio 1992, di cui ne fu vittima il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, tra i quali proprio l’Agente Emanuela Loi. Il SAP ringrazia l’amministrazione comunale di Cascina ed in particolare il sindaco dr. Dario Rollo per il bellissimo ed intenso discorso effettuato durante la cerimonia in ricordo della collega Emanuela Loi ed incentrato sui veri valori quali la legalità e senso del dovere

Fonte: Ufficio Stampa