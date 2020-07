Chiuso un tratto della Bretella del Cuoio per riasfaltatura, riunione in Provincia: "Lavori procedono spediti"

Lo scorso 7 luglio si è tenuta una riunione per confermare il percorso condiviso tra Enti coinvolti, e nello specifico per illustrare il cronoprogramma delle lavorazioni che riguardano il rifacimento dell’asfaltatura profonda sulla SP 44 “Santa Croce – Ponte a Egola” ed in particolare dal km 1+000 al km 2+180 ovvero il tratto di strada che dalla rotatoria della Bretella del Cuoio arriva fino alla rotatoria di Ponte a Egola. Si tratta di un tratto di strada che comprende il cavalcavia sulla FI –PI – LI e la viabilità di svincolo dell’uscita “Santa Croce”. Durante suddetta riunione è stato sottolineato che per eseguire le lavorazioni si rendeva necessario ordinare la chiusura del tratto della SP 44 oltreché dello svincolo della SGC FI – PI- LI Santa Croce dalle ore 07:00 del giorno 20.07.2020 alle ore 22:00 del giorno 22.07.2020”, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

Nel corso di suddetto incontro, dunque, sono stati illustrati i lavori che sono partiti questa mattina 20 luglio con la rotatoria della Bretella del Cuoio dalla quale si accede all’interporto di San Donato e nella riunione sono state illustrate le modalità di mitigazione e deviazione. Erano presenti il vicecomandante Polizia municipale di San Miniato in rappresentanza anche di quella di Santa Croce; l' AVR con ing. Graziani e la PO Pardini per la Provincia di Pisa, e la Ditta Giuliani appaltatrice dei lavori.

“Gli accordi hanno stabilito che la viabilità per raggiungere l’interporto di San Donato, al quale si accede dalla rotatoria della Bretella del Cuoio, sia necessario utilizzare l’uscita FI – Pi – LI Montopoli e proseguire sulla viabilità SP 5 per proseguire sulla SP 6 fino al centro di Santa Croce e superare il ponte sull'Arno, per poi raggiungere l’interporto da una viabilità secondaria attraverso la viabilità a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti della Beyfin. Per un mero equivoco, nella mattinata odierna è stato impedito il traffico pesante ai primi convogli, ma già dalle 7,30 era stata ripristinata la viabilità alternativa”, aggiunge Angori.

“I lavori proseguono ad ogni modo spediti, e l’impegno della Provincia di Pisa è massimo per riaprire l’accesso diretto all’interporto di San Donato, a partire da subito dopo il termine dei lavori di asfaltatura che sono previsti concludersi a strettissimo giro. Infatti, l'ordinanza di chiusura al traffico cesserà di essere efficace non appena le lavorazioni saranno terminate; se gli interventi saranno conclusi in anticipo, cosa per la quale stiamo lavorando, la circolazione sarà riaperta al traffico come da situazione ordinaria”, conclude il Presidente Angori.

Fonte: Provincia di Pisa