A Palaia l'estate è bambina con Circusbandando: i prossimi appuntamenti a Villa dal borgo

Prosegue la Rassegna di Circusbandando a Villa dal Borgo. Mercoledi 22, alle ore 21,30 nel 3° appuntamento del mese di Luglio Paco Paquito e Celestina presentano “CHE BELLO LEGGERE” interamente dedicato alla lettura.

Perché il libro trovi spazio nella vita quotidiana dei bambini e dei grandi, come esercizio della mente per volare con la fantasia, per conoscere sempre di più, per vivere meglio e più intensamente il proprio tempo in collegamento con il passato ed il futuro. Daniel Pennac, il grande scrittore francese, diceva “Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”.

Il tutto naturalmente con l’inconfondibile stile di Circusbandando ovvero il messaggio educativo con tanta allegria, musica, clowneria e divertimento....

Nello splendido grande giardino di Villa dal Borgo, l'accogliente struttura rinascimentale, nel centro storico di Palaia, che con le sue mura, la porta delle carrozze e quei mattoni rossi, ti pare di entrare in una storia incantata... E poi alberi secolari, antiche statue di pietra, un paesaggio incredibile sul borgo e sulle colline tutte intorno, il magico tramonto del sole dietro al Monte Serra lontano e, naturalmente, la possibilità di mangiare o bere qualcosa con il fresco di una brezza leggera che mai viene meno.

Lo sanno bene tantissimi bambini che con i loro genitori nei primi due appuntamenti delle scorse settimane, hanno vissuto delle serate molto molto piacevoli.

Per mangiare è consigliabile la prenotazione al numero 340 389 6760 Esclusivamente per lo spettacolo l’ingresso è invece libero.

Fonte: Circusbandando