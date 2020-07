Tenta furto in un supermercato e non paga al ristorante: doppia denuncia

Lo hanno denunciato per tentato furto in un supermercato, subito dopo lo hanno denunciato di nuovo perché voleva scappare senza pagare da un ristorante. Protagonista un 56enne a Firenze nella giornata di domenica 19 luglio.

In via del Gignoro nel pomeriggio ha cercato di rubare dvd per un valore di 300 euro. In viale Duse, verso le 20, la polizia lo ha bloccato in un ristorante: il 56enne aveva consumato una cena e poi aveva spiegato di non avere i soldi per pagarla.