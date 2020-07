Ecomostro, Cioni e Masi (Buongiorno Empoli): "Doppia faccia della destra e maggioranza sorda"

Pubblichiamo il comunicato giunto dai consiglieri comunali di Buongiorno Empoli Beatrice Cioni e Leonardo Masi in merito alla vicenda dell'ecomostro di Ponte a Elsa.

La doppia faccia della destra e le orecchie tappate della maggioranza. Abbiamo evitato di esprimere il nostro parere fino ad ora con la speranza che la giunta, anche con le nostre richieste e quelle dei cittadini, potesse avere un comportamento più inclusivo e dialogante, ed anche con la speranza che altri gruppi consiliari volessero il bene degli abitanti del quartiere e della città. Così non è stato e quindi interveniamo ricostruendo i fatti.

La destra in consiglio comunale ha proposto una mozione condivisibile, che non si avvicina neanche minimamente alla proposta demagogica e da campagna elettorale uscita sui giornali. Il testo, in poche parole, proponeva il coinvolgimento dei cittadini, il reperimento di fondi per progetti e alcune idee su come sfruttare l'ecomostro (Casa della Salute, spazi per associazioni, alloggi Erp, ecc).

A quella proposta, dopo una discussione propositiva in consiglio comunale, abbiamo votato a favore. Mentre la maggioranza ha votato contro. Nuovamente, per mezzo stampa, proponiamo quindi di rendere partecipe la cittadinanza e i rappresentanti eletti in consiglio comunale sul futuro del palazzo, per dimostrare che è solo con maggior democrazia che possiamo compiere scelte giuste e di maggior respiro.