Estate a Montespertoli: tornano i giochi delle Contrade

In dettaglio il programma della settimana:

Lunedì 20 luglio - LA QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - 'Cellole una comunità e la sua Chiesa', di Mauro Bonomi presenta Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura dalle ore 21.30

Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Martedì 21 luglio - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'La Dea Fortuna', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Mercoledì 22 luglio

- Estate in Centro - musica dal vivo, mercato notturno e cena all'aperto dalle ore 20.00

- p.zza Machiavelli - musica dal vivo ACOUSTIC MAISON- cover acustiche 'a casa ci vengono bene! '

- p.zza del Popolo - Giochi delle contrade e mercatino ecologico

- via Roma - musica dal vivo con i 'Duo Akro Batìk' con Gabriele Savarese e Daniel Chazarreta

- Estate in Cantina - p.zza del Popolo - degustazioni di buon vino con le Azienda Agricola Montalbino e Fattoria La Gigliola, dalle ore 18.00.

visitabili anche nel weekend previa prenotazione (chiama il numero 3896825334 per A.Agricola Montalbino e il numero 3483117189 per la Fattoria La Gigliola).

Giovedì 23 luglio - MoMu - Gran Kabaret Atto II, via Sant'Antonio a Polvereto nella località Il Pino, ore 21.30. E' necessaria la prenotazione chiamando il numero 329/3260183.

Domenica 26 luglio - LA QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'Un giorno di pioggia a New York', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006

Ricordiamo la mostra dedicata a Montespertoli - RIPARTIAMO da Montespertoli - mentre si percorre Via Sonnino.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa