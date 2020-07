Eternit e calcinacci accatastati nelle campagne di Montespertoli, denunciato

Rifiuti speciali e pericolosi ammucchiati in un'area di campagna di Montespertoli, per circa 200 metri cubi stimati di volume. Per questo il presunto autore degli abbandoni è stato denunciato oltre che per il fatto appena descritto anche per avere costruito un piazzale con gli stessi rifiuti e per aver realizzato una tettoia a copertura in un'area assimilata a bosco e protetta da vincolo paesaggistico senza avere autorizzazione. L'intervento per mano dei carabinieri forestali di Tavarnelle, della polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ha portato a scoprire un deposito, nella scarpata a fianco della strada, costituito da rifiuti speciali, in parte pericolosi, quali calcinacci, piastrelle, cemento armato, asfalto, terre e rocce da scavo, vari materiali di risulta edile, frammenti di copertura in eternit, pali da vigna in cemento. Detto deposito realizzato verosimilmente nel tempo, era stato parzialmente spianato al livello della strada stessa e sullo stesso era stata costruita una tettoia in legno con copertura impermeabile. L'intero deposito di rifiuti aveva dimensioni di circa ml.12 x ml.18 per un quantitativo stimato di circa 200 metri cubi.