Distribuzione diretta nelle farmacie ospedaliere, gli orari di agosto nella Asl Toscana Centro

Come cambia l'orario di apertura e chiusura dei punti di Distribuzione Diretta delle farmacie ospedaliere della USL Centro per il mese di agosto? Andiamo a vedere i nuovi orari. Intanto adeguata cartellonistica è stata già esposta in farmacia per informare i pazienti.

Santa Maria Nuova Firenze -Lun-Ven ore 9-16 Sabato chiuso ad eccezione di Sabato 22

Farmacia Ospedale Santa Maria Annunziata Firenze - Lun-Ven ore 9-16 Sabato chiuso ad eccezione di Sabato 1

Farmacia Ospedale Serristori Figline Valdarno - Mar-Ven ore 9-13/13.30-16 Giov ore 9-13/13.30-17 lun-merc e sab chiuso

Farmacia Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio Firenze - Lun-Ven ore 9-16 Sabato chiuso ad eccezione di Sabato 8

Farmacia Ospedale del Mugello - lun-ven ore 9-15

Farmacia Ospedale San Giuseppe Empoli - lun-ven ore 8-14

Farmacia Ospedale San Jacopo Pistoia - lun-ven ore 9.00-16.00 sabato chiuso

Farmacia Ospedale Santi Cosma e Damiano Pescia - Lun-Ven ore 10-14

Farmacia Ospedale Santo Stefano Prato - lun -ven ore 9-15 sabato ore 10-14

Farmacia di Continuità di Careggi - Lun-Ven ore 9-16 Sabato chiuso ad eccezione di Sabato 29 Agosto