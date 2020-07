Festa de L'Unità Fiesole, tributo a Django Reinhardt

Le sfide che accolgono il futuro dell’area metropolitana fiorentina e la sanità toscana, per valutare le prospettive e coinvolgere i cittadini: questi i temi dei prossimi due incontri che si svolgeranno alla 67/a Festa de L’Unità di Fiesole, nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, alle 21.30, nell’area verde di Montececeri. La manifestazione continuerà tutti i giorni fino al 2 agosto, tra lo svago e la buona cucina locale, in nome della comunità: quest’anno l’edizione è dedicata ad anziani e bambini, due categorie che maggiormente hanno accusato gli effetti dell’emergenza sanitaria.

Martedì 21 luglio al centro della discussione saranno posti gli interrogativi legati ai trasporti, al turismo, alla sostenibilità ambientale con particolare riguardo all’area metropolitana di Firenze: le infrastrutture, dunque, quelle esistenti e quelle che dovranno essere progettate e realizzate nel prossimo futuro, secondo il piano per la mobilità. Quattro gli ospiti che prenderanno la parola e che rappresentano una selezione dei maggiori esperti del Partito Democratico locale su queste tematiche, a livello comunale, metropolitano, regionale e nazionale. Saranno sul palco, dalle 21.30: Massimiliano Pescini, già sindaco di San Casciano e Consigliere Città Metropolitana per i trasporti, responsabile enti PD Toscana; Valerio Fabiani, membro della Direzione nazionale PD; Marco Recati, segretario metropolitano PD Firenze e Fausto Merlotti, segretario del PD Scandicci e capogruppo del partito al Comune di Scandicci.

Mercoledì 22 luglio la palla passa al dibattito sulla sanità, tema attuale e centrale negli ultimi mesi, con l’obiettivo di fornire una lettura del tema non soltanto tecnica, ma sociale e informativa. L’incontro è organizzato dai Giovani Democratici di Firenze e l’obiettivo è quello di valutare la prospettiva e la sostenibilità della situazione in cui si trova la sanità toscana, come ha reagito ai colpi del nuovo virus. Sotto la lente di riflessione sarà posta l’importanza della sanità di prossimità e il rapporto tra il pubblico e il privato e, non ultimo, quante e quali risorse dagli accordi europei (come il MES) possono arrivare alle istituzioni sanitarie toscane. Sempre alle 21.30, dai diversi punti di vista di settore, ne parleranno: Lia Burgalassi, responsabile sanità PD Toscana, Vittorio Boscherini, FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), Pietro Dattolo, del sindacato ANAAO (Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri), Guido Santini, ALS (Associazione Liberi Specializzandi) e Serena Lippi, Consigliera comunale del PD Fiesole. Modera l’incontro Lapo Squillantini, del Forum sanità dei Giovani Democratici.

Oltre a confermarsi sede di dibattito e informazione, la Festa offre anche spettacoli e concerti, con cui intrattenersi piacevolmente nelle serate di prima estate. Nella giornata di martedì 28 luglio, ore 21, spazio all’omaggio a Django Reinhardt da parte dei due chitarristi Jacopo Martini e Tommaso Papini. Il repertorio viaggerà trasversalmente tra i brani originali del chitarrista jazz: l’impressionante e unico virtuosismo tecnico ed emotivo vivrà nella maestria di Jacopo Martini, considerato dalla critica internazionale come uno dei più originali interpreti di chitarra nello stile reinhardtiano. La sua intensa attività concertistica lo ha portato in festival internazionali e a collaborare con nomi di rilievo (su tutti, Stefano Bollani), è inoltre stato il primo musicista italiano ad essere invitato al campus estivo “Django in June” come didatta e performer presso la Smith University di Boston.

Sarà attivo come di consueto anche il punto ristoro (prenotazione è consigliata al numero 320 8560980): dalle ore 19, sarà possibile gustare sulla terrazza panoramica pizza e piatti tipici della cucina toscana, realizzati con ingredienti di produttori locali, quali tortelli di patate al ragù, tagliatelle al cinghiale, peposo, frittura di pesce, dolci e bevande. Come ogni anno, alla realizzazione della Festa partecipano decine di volontari e molte associazioni del tessuto fiesolano. Tra queste, sono coinvolte Casa del Popolo di Fiesole, Fiesole Calcio, Polisportiva Pallavolo Fiesole, Teatro Solare, Giovani Democratici Firenze.

La Festa de L'Unità di Fiesole esiste dal 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione. Aperta a tutti, frequentata da decine di migliaia di persone (lo scorso anno da 13.000, numeri che non potranno essere raggiunti per le limitazioni imposte dalla situazione attuale), rappresenta un appuntamento fisso per molti.

Fonte: Ufficio stampa