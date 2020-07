Lavori agli ascensori della stazione di Certaldo

Si informa che da lunedì 20 luglio inizieranno i lavori di manutenzione ed adeguamento agli ascensori della stazione ferroviaria di Certaldo. Da lunedì 20 a sabato 25 luglio i lavori interesseranno l'ascensore 2 relativo al binario 2 (binario centrale della stazione e del sottopasso). La settimana successiva, ovvero dal 27 luglio al 1 agosto, i lavori interesseranno l'ascensore 1 che collega piazza Masini con il sottopasso: in tal caso quindi, sarà possibile quindi accedere al sottopasso solo con accesso pedonale, mentre per accessi con biciclette e carrozzine dovrà essere utilizzato il sottopasso di via Trieste.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa