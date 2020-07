Lavori nei parchi di Santa Croce, si rinnovano i giochi

Iniziano oggi lunedì 20 luglio 2020 e termineranno entro settembre 2020 i lavori per il rinnovamento dei giochi per bambine e bambini nei parchi pubblici di Santa Croce sull’Arno. Le zone coinvolte sono otto: via Settembrini, Piazza Padre Pio, via Buozzi, via Caduti dell’Arma dei Carabinieri, via Angiolieri, il giardino della scuola dell’infanzia Poggio fiorito, piazza Fratelli Cervi e Piazza Pier Paolo Pasolini.

Nella maggior parte delle zone verranno installati nuovi giochi. Altalene, molle a dondolo e scivoli, insieme a nuovi cestini e nuove panchine, verranno sistemati nelle aree interessate. Là dove sarà possibile, verrà effettuata una manutenzione dell’esistente. Contestualmente, verrà installata una pavimentazione antitrauma certificata UNI 1177/2008 in gomma colata.

“Il Comune investe 90mila euro per le bambine e i bambini, che finalmente si potranno riprendere gli spazi pubblici di gioco e di svago. Chiuderli durante la quarantena, per tutta la primavera, è stata una sofferenza. Ci auguriamo adesso, per loro e per tutte e tutti noi, un autunno più disteso! E siamo al lavoro proprio per farci trovare pronti”. Così il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda, che aggiunge: “Questa è la Santa Croce più bella che stiamo costruendo, settimana dopo settimana. Non vedo l’ora di vedere, a fine agosto, il risultato di questo intervento sui nostri spazi verdi, importanti per la socialità, per il benessere, per la qualità della vita di tutti i santacrocesi”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno