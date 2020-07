Leggere fuori, in Valdelsa letture estive all'aria aperta

I Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e Montaione, grazie alla gestione associata delle rispettive biblioteche, propongono dal 20 luglio al 14 settembre un ricco programma di iniziative culturali “all’aria aperta”, dedicate a grandi e piccini, organizzati dalla Biblioteca di Certaldo in collaborazione con le biblioteche di Montaione e Gambassi Terme; eventi a cura di PromoCultura.

Una serie di incontri che animeranno parchi, giardini, luoghi culturali delle nostre città. Si inizia con letture e punti prestito di libri a sorpresa dedicati ai più piccoli. A Certaldo le iniziative dedicate ai bambini saranno tre e si svolgeranno presso il Parco Libera Tutti, nei giorni di mercoledì 22 luglio, lunedì 3 agosto e mercoledì 12 agosto, dalle ore 17 alle ore 19. Quelle dedicate agli adulti si svolgeranno a settembre nei giorni mercoledì 2 e lunedì 14 settembre ore 21,30, Viaggi dell'anima tra letteratura e poesia, in Certaldo alto, a cura dell'attrice Anna di Maggio.

A settembre previsti invece quattro incontri per adulti, su prenotazione.

PROGRAMMA PER BAMBINI

C'era una volta... Incontri e Storie per bambini dai 3 agli 8 anni

con prestito libri a sorpresa

LUNEDI 20 Luglio, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Giardino Comunale - Gambassi Terme

MERCOLEDI 22 Luglio, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Libera Tutti - Certaldo

LUNEDI 27 Luglio, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Giardino Comunale - Gambassi Terme

MERCOLEDI 29 Luglio, dalle ore 17 alle 19

c/o Giardino Pubblico Via G. Matteotti - Montaione

LUNEDI 3 Agosto, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Libera Tutti - Certaldo

MERCOLEDI 5 Agosto, dalle ore 17 alle 19

c/o Giardino Pubblico Via G. Matteotti - Montaione

LUNEDI 10 Agosto, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Giardino Comunale - Gambassi Terme

MERCOLEDI 12 Agosto, dalle ore 17 alle 19

c/o Parco Libera Tutti - Certaldo

MERCOLEDI 9 Settembre, dalle ore 17 alle 19 c/o Giardino Pubblico Via G. Matteotti - Montaione

Partecipazione libera Massimo 8 bambini per volta, in più sessioni Mascherina dai 6 anni, distanze di sicurezza 1,80 mt. Per il prestito è necessario essere iscritti alla biblioteca

INFO: 0571699264-267 \biblioteca@comune.montaione.fi.it

PROGRAMMA PER ADULTI

I viaggi dell'anima... Tra letteratura e poesia

MERCOLEDI 2 Settembre alle ore 21:30 "Versi dalla quarantena" - Poesie sotto le stelle

Incontro con Anna di Maggio, attrice c/o Giardino di Casa Boccaccio - Certaldo

LUNEDI 7 Settembre alle ore 21:30 "Atlante di viaggio", Jorges Luis Borges

Incontro con Anna Di Maggio, attrice c/o Parco Giardino Comunale - Gambassi Terme

MERCOLEDI 9 Settembre alle ore 21:30 "I viaggi dell'anima" - Tra letteratura e poesia.

Incontro con Anna Di Maggio, attrice c/o "La Gerusalemme di San Vivaldo" - Montaione

LUNEDI 14 Settembre alle ore 21:30 "Le vie del Te". Trame d'incanto tra letteratura e poesia

Incontro con Anna Di Maggio, attrice

c/o Palazzo Pretorio - Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa