Il Comune di Livorno incontra il Console d'Italia al Pireo: in campo un patto di amicizia e collaborazione

Il Console d’Italia al Pireo, commendator capitano Mauro Renaldi, si è recato in visita, sabato scorso 18 luglio, a Palazzo Comunale. Il Console era accompagnato dalla Console onoraria di Grecia a Livorno Elena Konstantos, e dal Presidente dell’Associazione “Borgo dei Greci”, Umberto Cini.

A riceverli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore a commercio e turismo, Rocco Garufo.

“L’incontro – spiega l’assessore Garufo - è avvenuto nell’ambito delle iniziative che stiamo portando avanti per la realizzazione della ‘Livorno delle Nazioni’, uno dei punti del programma del nostro mandato. Con la neocostituita Associazione Borgo dei Greci stiamo lavorando a questo progetto, in particolare alle iniziative legate al Bicentenario dell’Indipendenza della Grecia, che si celebrerà nel 2021”.

Il porto del Pireo, uno dei più importanti scali del Mediterraneo, ha una valenza strategica per i rapporti economici e commerciali tra Italia e Grecia, e anche per Livorno.

Non solo per i traffici marittimi, ma anche dal punto di vista culturale: al Pireo è infatti ormeggiata la nave-museo Averof, realizzata a inizio Novecento dal Cantiere navale Fratelli Orlando di Livorno. Si tratta di una nave da guerra che è stata per mezzo secolo l’ammiraglia della flotta greca. Dopo la seconda guerra mondiale fu utilizzata come nave-scuola. Nel 1984 fu restaurata per farne una nave museo, ormeggiata nella baia del Falero. Ogni nave militare greca entrante o uscente dalla baia, rende onore alla Averof.

“L’incontro con il console Renaldi – prosegue Garufo – è servito a condividere i progetti che Livorno sta sviluppando per celebrare il Bicentenario. È nata l’idea di strutturare un patto di amicizia e collaborazione, per gemellaggi ed altre iniziative culturali, al quale l’Amministrazione comunale guarda con grande favore”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa