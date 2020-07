Movida a Monsummano, 21enne denunciato per spaccio

I carabinieri di Monsummano Terme, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti nei luoghi maggiormente interessati dalla movida.

Nel corso dei controlli, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia un 21enne residente a Monsummano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 4 di hashish e gr. 2 di marijuana suddivisa in dosi.

Inoltre, nell'ambito della medesima attività, sono stati segnalati alla Prefettura di Pistoia, quali assuntori di sostanze stupefacenti, tre giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, residenti rispettivamente a Vaiano, Montecatini e Pescia, trovati in possesso, in tre distinti controlli, di una dose di hashish e di una dose di marijuana.