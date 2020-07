Nuova Arena Pacini, i prossimi appuntamenti tra cinema e teatro al parco Corsini di Fucecchio

Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, dove le torri della Rocca spiccano immerse nella bellezza della natura, nel pieno centro storico di Fucecchio proseguono gli appuntamenti, dal 21 al 26 luglio, tra cinema e teatro di prosa, alla Nuova Arena Pacini. sotto le stelle.

Un cinema e un teatro sotto le stelle, un luogo di socialità in grado di offrire, in tutta sicurezza, alla comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro. Parco Corsini, con la sua storia e le sue bellezze, conferma la sua vocazione ad accogliere l'arte e la cultura tornando a essere uno dei riferimenti del panorama estivo non solo per Fucecchio, ma anche per tutti gli abitanti del Cuoio e dell'Empolese.

Martedì 21 luglio alle 21:30 La Dea Fortuna, struggente, commovente al contempo ironico, film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi ed Edoardo Leo. Giovedì 23 luglio alle 21:30 , un appuntamento per le famiglie, con il film di animazione Tappo – cucciolo in un mare di guai; Venerdì 24 luglio alle 21:30 Tolo Tolo, commedia italiana di Checco Zalone, film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, domenica 25 luglio , Joker, film, vincitore di due premi Oscar, con la regia di Todd Phillips con la straordinaria intrepretazione di Joaquin Phoenix.

Sabato 25 luglio alle 21:30 è la volta di un appuntamento di teatro di prosa sotto le stelle con Mistero Buffo con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Una messinscena volta a indagare la figura del giullare, che ripropone alcune delle più divertenti e irriverenti “giullarate” di Dario Fo, tratte dal suo famosissimo Mistero Buffo. Uno spettacolo tutto d’attore, in stile giullaresco: niente scenografia, tanta energia, temi sociali, lingue inventate e mimica d’effetto: un tuffo nella finzione dove solamente corpo e voce degli attori sono in grado di aprire le porte dell’immaginazione agli spettatori che, attraverso una fragorosa risata collettiva, trovano anche il modo di riflettere sulle crepe che dividono la società tra parte debole e parte dominante.

Due attori si alternano sulla scena dando vita a uno spettacolo dal sapore spiccatamente comico, che al contempo offre vari spunti di riflessione.

PROGRAMMA

CINEMA

martedì 21 luglio ore 21:30 LA DEA FORTUNA

giovedì 23 luglio ore 21:30 TAPPO – CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI

venerdì 24 luglio ore 21:30 TOLO TOLO

domenica 26 luglio ore 21:30 JOKER

TEATRO

sabato 25 luglio ore 21:30 MISTERO BUFFO

Biglietti

Cinema Intero 6 € | Ridotto 5 €

Riduzioni (Over 65 anni, under 12 anni)

Teatro Prosa

Intero 10 € | Ridotto 8 €

Carnet SOSTIENI IL CINEMA: 50 euro - 11 ingressi

Info e prenotazioni (la prenotazione è vivamente consigliata):

info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it

www.nuovoteatropacini.it

tel. 353 4104119 - 0571 540870

Fonte: Teatrino dei fondi - Ufficio stampa