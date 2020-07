Calcinaia a lavoro per il rientro a scuola post-Covid

Il rientro a scuola, quest’anno come non mai, porta con sé molte incertezze.

L'intento primario dell'amministrazione comunale e dell'Istituto Comprensivo è quello di non far ricadere sui nostri ragazzi le difficoltà organizzative e le incognite sanitarie che l'emergenza sanitaria chiede di affrontare.

Gli assessorati alla scuola e ai lavori pubblici del Comune di Calcinaia, insieme ai relativi uffici, hanno seguito con attenzione l’evolversi della situazione e della normativa ed insieme alla dirigenza scolastica del nostro istituto stanno facendo il possibile per garantire un ritorno a scuola in sicurezza e adeguato alle esigenze di tutti, senza troppo stravolgere le consuetudini della popolazione scolastica. Sono state condivise modalità organizzative ed interventi da eseguire nei plessi scolastici oltre alla necessità di ulteriore organico scolastico ed ausiliario da richiedere. La scuola fa parte del tessuto sociale di ogni comunità e non può prescindere da un confronto sano e diretto con le istituzioni.

“Da alcune settimane – spiega l’Assessore all’Istruzione, Elisa Morelli - abbiamo iniziato gli incontri tecnico/pratici ed effettuato sopralluoghi in ogni plesso. Nei prossimi giorni definiremo meglio i dettagli e programmeremo incontri con docenti e genitori”.

“Saremo beneficiari di un finanziamento per la ripartenza, destinato all'acquisto di arredi e a piccoli lavori di manutenzione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maria Ceccareli - che verranno concordati con la dirigenza scolastica. I nostri edifici grazie ai lavori di manutenzione e di adeguamento saranno pronti ad accogliere i nostri ragazzi nel migliore dei modi”.

“Insieme all’Amministrazione Comunale – conferma il Dirigente Scolastico, Luigi Vittipadi - abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e recuperato gli spazi più ampi per poter far rientrare tutti gli alunni in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento previste dal CTS e dal Ministero. Ovviamente, occorrerà rivedere l’organizzazione e lo scaglionamento delle entrate e delle uscite, quindi gli orari e, ove presente, il consumo del pasto”.

“L'amministrazione – chiosa il Sindaco, Cristiano Alderigi - sta lavorando proficuamente assieme all'istituto comprensivo per garantire un sereno rientro nelle nostre scuole a tutti gli studenti del territorio. Grazie a tutti coloro che si stanno impegnando per favorire la ripartenza del nuovo anno scolastico con le lezioni in presenza! I ragazzi sono il nostro futuro, sono convinto che con la collaborazione di tutti settembre nel Comune di Calcinaia, non sarà un'incognita".

