Mangiano, bevono e poi scappano senza pagare: succede a Tonfano

Hanno mangiato e bevuto in un ristorante di Tonfano (Pietrasanta) e se la sono data a gambe prima del conto. Due uomini, descritte come persone di corporatura robusta e con accento romano, hanno fatto il cosiddetto 'rigatino' in un locale della Versilia.

Hanno preso un antipasto, il primo, del fritto e alcune bottiglie di vino. Prima che venisse portato il conto, di circa 140 euro, i due si sono dileguati senza lasciare alcuna traccia. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 18 luglio, mentre il ristorante era pieno.

Il personale del ristorante non ha sporto denuncia ma la proprietaria ha scritto tutto su Facebook invitando i colleghi ristoratori a fare attenzione.