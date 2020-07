UniFi, il rettore Dei incontra le matricole

Un incontro online alla vigilia dell’apertura delle immatricolazioni per raccontare come sarà il nuovo anno accademico, come si svolgerà la didattica, presentare l’Università di Firenze e la sua offerta formativa, le opportunità proposte agli studenti.

L'appuntamento dà il via alle iniziative dedicate alla stagione della scelta universitaria. Si svolgerà mercoledì 22 luglio (ore 16.30) sulla piattaforma Webex (vai alla pagina di accesso all'evento).

Intervengono il rettore Luigi Dei, Vittoria Perrone Compagni, prorettore vicario, Sandra Furlanetto, delegata per l’orientamento.

I partecipanti collegati su Webex potranno porre le loro domande nel corso dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta anche sul canale YouTube di Ateneo e su Facebook.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa