Trattamenti anti-zanzare a Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi sta proseguendo gli interventi di disinfestazione contro le zanzare, effettuati attraverso compresse immesse in caditoie che sciogliendosi sulla superficie dell’acqua causano la morte delle larve degli insetti.

Il servizio di trattamento larvicida sospeso in conseguenza dell’emergenza sanitaria, è ripreso nello scorso mese di maggio nelle caditoie dei centri abitati.

Il trattamento è stato replicato nei primi giorni di luglio e verrà nuovamente effettuato nelle prossime settimane.

Resta importante la collaborazione dei cittadini; oltre agli interventi nelle aree pubbliche, è infatti importante agire in giardini e terrazze privati, eliminando le raccolte di acqua e effettuando interventi larvicidi per le acque non eliminabili.

Parallelamente l’Amministrazione comunale prosegue nell’attività di derattizzazione con appositi erogatori distribuiti sul territorio. L’ultimo di questi interventi è stato effettuato a metà luglio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa