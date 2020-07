Agevolazione sulle bollette dell’acqua, pubblicato il bando per l’assegnazione del bonus idrico a Lastra a Signa

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione Altri Bandi e Avvisi il bando per l’assegnazione del bonus idrico 2020. Fino al 20 agosto i residenti del Comune di Lastra a Signa possono presentare domanda per chiedere il contributo, che prevede il riconoscimento di una riduzione sulla bolletta dell'acqua a favore di nuclei familiari in difficoltà economiche, esclusivamente per l'abitazione di residenza.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso la il settore Servizi di cura e sviluppo della persona in via Togliatti n° 41 – Lastra a Signa o scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente.

Le istanze dovranno essere presentate a mano presso lo Sportello Unico del Comune, tramite posta raccomandata A/R, tramite PEC all'indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it o tramite fax al numero 0558722946.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa